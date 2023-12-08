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В «Челси» приняли решение относительно будущего Брои

08 Декабря 2023 • 21:13 Комментировать
Эвертон
...
Челси
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10.12 17:00

Нападающий «Челси» Армандо Броя вряд ли покинет клуб в январе.

Интерес к албанскому футболисту приписывался представителям Премьер-лиги и Серии А, а главным претендентом на данный момент считается «Фулхэм». По информации Football Insider, «Челси» намерен отклонить любые предложения, которые поступят по Брое в январское трансферное окно. 

Армандо Броя провёл семь матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии за «Челси», отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Трансферная стоимость игрока, согласно версии экспертов Transfermarkt, составляет 28 млн евро.

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Челси Фулхэм Армандо Броя трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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