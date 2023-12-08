Рэшфорд рискует пропустить матч с «Борнмутом» — известна причина

Вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может пропустить предстоящую игру английского чемпионата против «Борнмута». Об этом рассказала пресс-служба английского гранда.

В пятницу, 8 декабря, 26-летний футболист не присутствовал на тренировочном занятии из-за плохого самочувствия.

В сезоне-2023/24 Рэшфорд принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых дважды смог поразить ворота соперников, а также записал на свой счет четыре голевых паса.

Встреча 16-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» должна пройти завтра, 9 декабря. Начало игры запланировано на 18:00 по столичному времени.