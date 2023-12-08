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Гол Гарначо через себя признан лучшим в АПЛ по итогам ноября официально

08 Декабря 2023 • 19:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
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Через 21 ч. 46 мин.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо победил в номинации на лучший гол месяца в АПЛ.

В ноябре 19-летний футболист провел три матча в рамках чемпионата Англии и отметился одним забитым мячом в ворота «Эвертона». Этот гол и стал самым лучшим в минувшем месяце, как посчитали представители АПЛ.

Всего в текущем сезоне Гарначо принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых стал автором трех голов. Помимо этого, на счету аргентинца одна голевая передача.

После 15 туров «Манчестер Юнайтед» занимает лишь шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 27 баллов.

Гарначо забил, вероятно, лучший гол сезона - видео
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо

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