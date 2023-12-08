Гвардиола высказался о будущем Филлипса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника Кэлвина Филлипса.

Специалист отметил, что ему очень жаль футболиста своей команды, потому что он получает мало игрового времени.

«У него прекрасный характер, мне очень жаль, что я не выбирал его. Но я представляю свою команду и определяю её лучший состав», - приводит слова Гвардиолы.

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в восьми играх во всех турнирах, проведя на поле всего 216 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

Его соглашение с «горожанами» рассчитано до лета 2028 года.