Артета: Я всегда восхищался Эмери

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился комментарием о наставнике «Астон Виллы» Унаи Эмери.

— Я давно слежу за Эмери. Я видел, что он сделал для каждой команды, и это замечательно. Он всегда делает лучше клубы и их футболистов. Это тот тренер, которым я всегда восхищался, — приводит слова Артеты пресс-служба АПЛ.

Завтра, 9 декабря, «Арсенал» в гостях сойдется в противостоянии с «Астон Виллой» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Арбитр должен дать свисток о начале поединка в 20:30 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.

На данный момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, а команда Эмери занимает третью строчку.