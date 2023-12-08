«Манчестер Юнайтед» снова потерял центрального защитника

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф получил травму и не сможет помочь команде в предстоящем матче АПЛ с «Борнмутом». Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» пришлось провести несколько матчей без другого центрбэка — Рафаэля Варана, который восстановился перед игрой с «Борнмутом». Однако теперь его коллега по цеху Виктор Линделоф вынужден лечиться от повреждения.

Матч 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» - «Борнмут» пройдет 9 декабря и начнется в 18:00 (мск). За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции.

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