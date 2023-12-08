Варан вернулся в строй

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан полностью восстановился после повреждения спины. О его возвращении сообщает официальный сайт «красных дьяволов». Напомним, французский футболист пропустил три последних матча команды.

В нынешнем сезоне Варан сыграл в футболке «Манчестер Юнайтед» в 12 матчах и отметился одним забитым мячом.

Следующий матч команды Эрика тен Хага состоится в субботу, 9 декабря. Соперником «Манчестер Юнайтед» в игре 16-го тура Английской премьер-лиги станет «Борнмут». Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи, которая стартует в 18:00 по мск.