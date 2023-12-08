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Гвардиола рассказал о состоянии «Манчестер Сити»

08 Декабря 2023 • 18:25 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о текущем состоянии своей команды.

Специалист отметил, что ещё даже первый круг Английской премьер-лиги не подошёл к концу, и впереди ещё будет много игр.

«Нам нужна встряска, а плохие результаты могут помочь в этом. Клубу это необходимо», - приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в социальной сети.

Напомним, что «горожане» не могут одержать победу в чемпионате Англии на протяжении четырех игр, из-за чего опустились на четвертое место в турнирной таблице, уступая лондонскому «Арсеналу» шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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