Клопп: «Необычно, что «Манчестер Сити» не возглавляет АПЛ с 10 очковым отрывом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

— Немного необычно, что «Манчестер Сити» не возглавляет турнирную таблицу с 10 очковым отрывом. У «Арсенала» все очень хорошо, у нас все не так уж плохо. «Астон Вилла» суперсильна, и, честно говоря, она показала впечатляющую игру в последнем матче, — приводит слова Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

Кроме того, немецкий специалист отметил хорошие результаты «Ньюкасла» и «Тоттенхэма», который, не смотря на последние неудачи, остается наверху.

После 15 туров лидером АПЛ является «Арсенал», у которого в копилке 36 очков. На второй позиции находится «Ливерпуль» (34), а замыкает тройку «Астон Вилла» (32).