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Клопп: «Необычно, что «Манчестер Сити» не возглавляет АПЛ с 10 очковым отрывом»

08 Декабря 2023 • 17:17 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
1 6.20 X 4.50 2 1.53
Через 20 ч. 49 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

— Немного необычно, что «Манчестер Сити» не возглавляет турнирную таблицу с 10 очковым отрывом. У «Арсенала» все очень хорошо, у нас все не так уж плохо. «Астон Вилла» суперсильна, и, честно говоря, она показала впечатляющую игру в последнем матче, — приводит слова Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

Кроме того, немецкий специалист отметил хорошие результаты «Ньюкасла» и «Тоттенхэма», который, не смотря на последние неудачи, остается наверху.

После 15 туров лидером АПЛ является «Арсенал», у которого в копилке 36 очков. На второй позиции находится «Ливерпуль» (34), а замыкает тройку «Астон Вилла» (32).

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