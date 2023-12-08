Клопп: Ван Дейк — лучший защитник в мире, он очень важен для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился комментарием о защитнике команды Виргиле ван Дейке.

«Так всегда было и всегда будет, Виргил — лучший защитник в мире. Были ли у него менее удачные периоды? Да. Но если вы покажете мне одного игрока, у которого никогда не было этого, я буду рад встретиться с ним», — приводит слова Клоппа пресс-служба «красных».

Специалист отметил, что ван Дейк в любой форме очень важен для «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне 32-летний футболист появился на поле в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.

Завтра, 9 декабря, «Ливерпуль» на выезде встретится с «Кристал Пэлас». Игра 16-го тура АПЛ начнется в 15:30 по московскому времени.