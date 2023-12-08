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Почеттино: «В матче с «Эвертоном» «Челси» будет очень трудно»

08 Декабря 2023 • 16:52 Комментировать
Эвертон
...
Челси
1 3.20 X 3.60 2 2.25
10.12 17:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 16-го тура АПЛ против «Эвертона».

По мнению специалиста, лондонцев ожидает непростая игра против соперника, который выйдет на поле с дополнительной мотивацией. Почеттино также отметил, что «Челси» необходимо действовать активнее, чем в прошлой игре против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Будет очень трудно. У «Эвертона» был отличный сезон до тех пор, пока у них не сняли очки. Они чувствуют, что с ними поступили неправильно, что заряжает их ещё сильнее. У них хорошие игроки, а Шон (Дайч) проводит отличную работу», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

Матч «Эвертон» — «Челси» состоится 10 декабря в Ливерпуле. Начало этой встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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