Артета — о праздновании гола: «Я не мог остановиться, это был очень эмоциональный момент»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал свою жёлтую карточку за празднование голе в матче с «Лутон Таун» (4:3). Это предупреждение стало для испанского специалиста третьим в сезоне, поэтому ему придется пропустить предстоящую игру с «Астон Виллой».

— Я не мог остановиться, это был очень эмоциональный момент. Я понимаю, что есть правила, поэтому так делать нельзя, — приводит слова Артеты TNT Sports.

Матч 16-го тура Английской премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Арсеналом» пройдет завтра, 9 декабря. Старт поединка запланирован на 20:30 по столичному времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.