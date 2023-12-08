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Артета — о праздновании гола: «Я не мог остановиться, это был очень эмоциональный момент»

08 Декабря 2023 • 15:35 Комментировать
Лутон Таун
3:4
Арсенал

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал свою жёлтую карточку за празднование голе в матче с «Лутон Таун» (4:3). Это предупреждение стало для испанского специалиста третьим в сезоне, поэтому ему придется пропустить предстоящую игру с «Астон Виллой».

— Я не мог остановиться, это был очень эмоциональный момент. Я понимаю, что есть правила, поэтому так делать нельзя, — приводит слова Артеты TNT Sports.

Матч 16-го тура Английской премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Арсеналом» пройдет завтра, 9 декабря. Старт поединка запланирован на 20:30 по столичному времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

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