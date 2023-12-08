У Клоппа спросили, может ли «Ливерпуль» подписать защитника зимой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном подписании центрального защитника в зимнее трансферное окно.

Напомним, что ранее из-за серьёзной травмы колена «Ливерпуль» на долгий срок потерял защитника Жоэля Матипа.

«Подписание защитника в январе? Я так не думаю. Всё это стоит денег, это должен быть правильный игрок. Назовите мне клуб, который хочет зимой продать топового центрального защитника», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Отметим, что слухи связывают «Ливерпуль» с Максансом Лакруа из «Вольфсбурга».

На текущий момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.