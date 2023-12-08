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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» нашёл игрока на замену Матипу

08 Декабря 2023 • 15:20 Комментировать

Защитник Жоэль Матип долго не будет играть за «Ливерпуль» - он получил серьёзную травму колена. Учитывая ситуацию, клуб Премьер-лиги может выйти на январский трансферный рынок в поиске нового футболиста в оборонительную линию. Как сообщает Mirror, «красные нацелились» на Максанса Лакруа из «Вольфсбурга».

Действующий контракт Лакруа с клубом Бундеслиги рассчитан до середины 2025 года. Зимой стоимость 23-летнего футболиста может составить в районе 35 миллионов евро.

«Ливерпуль» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Ливерпуль Вольфсбург Жоэль Матип Максанс Лакруа трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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