Тен Хаг признан лучшим тренером АПЛ в ноябре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получил награду лучшего тренера Английской премьер-лиги по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, в минувшем месяце «красные дьяволы» провели три матча в рамках национального чемпионата, в которых одержали три победы. Стоит сказать, что в этих играх команда нидерландского специалиста не пропустила ни одного гола.

После 15 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, сумев набрать 27 очков.

В субботу, 9 декабря, манкунианцы примут на своем поле «Борнмут». Игра начнется в 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.