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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг признан лучшим тренером АПЛ в ноябре официально

08 Декабря 2023 • 15:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
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09.12 18:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получил награду лучшего тренера Английской премьер-лиги по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, в минувшем месяце «красные дьяволы» провели три матча в рамках национального чемпионата, в которых одержали три победы. Стоит сказать, что в этих играх команда нидерландского специалиста не пропустила ни одного гола.

После 15 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, сумев набрать 27 очков.

В субботу, 9 декабря, манкунианцы примут на своем поле «Борнмут». Игра начнется в 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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