​«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» в пятницу обсудят обмен нападающими

До конца дня пятницы представители «Манчестер Юнайтед» и «Боруссии» в Дортмунде проведут переговоры по возможному обмену Джедона Санчо на Дониэлла Малена. Об этом информирует Bild.

Отмечается, что «Боруссия» хочет реализовать либо обмен Малена на Санчо, либо вариант с продажей своего игрока за 30 миллионов евро.

Дониэллу Малену 24 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провёл 19 матчей, в которых забил пять голов и отдал два голевых паса на партнёров.

23-летний Санчо, которого ещё в сентябре отстранили от тренировок «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с Эриком тен Хагом, оценивается в 32 миллиона евро.