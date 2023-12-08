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​«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» в пятницу обсудят обмен нападающими

08 Декабря 2023 • 14:53 Комментировать

До конца дня пятницы представители «Манчестер Юнайтед» и «Боруссии» в Дортмунде проведут переговоры по возможному обмену Джедона Санчо на Дониэлла Малена. Об этом информирует Bild.

Отмечается, что «Боруссия» хочет реализовать либо обмен Малена на Санчо, либо вариант с продажей своего игрока за 30 миллионов евро.

Дониэллу Малену 24 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провёл 19 матчей, в которых забил пять голов и отдал два голевых паса на партнёров.

23-летний Санчо, которого ещё в сентябре отстранили от тренировок «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с Эриком тен Хагом, оценивается в 32 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Дониэлл Мален Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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