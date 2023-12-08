​Алиссон возвращается – Клопп высказался о кадровой ситуации в «Ливерпуле»

В субботу «Ливерпуль» проведёт матч чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Журналист Пол Джойс через социальные сети делится с болельщиками информацией, которую на пресс-конференции озвучил Юрген Клопп.

Так, по словам Клоппа, полузащитник Алексис Макаллистер, скорее всего, пропустит игру с «Кристал Пэлас». А вот голкипер Алиссон, который из-за повреждения не участвовал в трёх последних матчах, может сыграть – бразилец уже приступил к тренировкам.

Матч «Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» стартует 9 декабря в 15:30 по московскому времени. На текущий момент мерсисайдцы занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.