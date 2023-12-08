​Магуайр прокомментировал получение приза лучшему игроку месяца в АПЛ

Защитник Гарри Магуайр был признан лучшим футболистом Премьер-лиги по итогам ноября. Футболист высказался после победы в голосовании.

«Я бы не смог этого сделать без моих партнёров по команде, без штаба и без вас, болельщиков. Ваша любовь и поддержка не остаются незамеченными, я это ценю», - слова Магуайра приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 9 декабря, – против «Борнмута» на своём поле.