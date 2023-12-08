​Магуайр – лучший игрок месяца в АПЛ

На днях инсайдеры сообщали о том, что защитник Гарри Магуайр из «Манчестер Юнайтед» выиграл голосование за лучшего игрока чемпионата Англии в ноябре. Пресс-служба АПЛ теперь официально объявила – Магуайр признан лучшим.

В прошлом месяце Гарри Магуайр поучаствовал в трёх матчах чемпионата Англии, отыграв в каждом по 90 минут. Ни в одном из них «Манчестер Юнайтед» не пропускал – победы над «Фулхэмом» (1:0), «Лутон Таун» (1:0) и «Эвертоном» (3:0).

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 9 декабря – против «Борнмута».