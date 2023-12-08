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​Артета высказался о конкуренции вратарей в «Арсенале»

08 Декабря 2023 • 13:54 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
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09.12 20:30

Рулевой «Арсенала» Микель Артета высказался о конкуренции на позиции вратаря, в том числе о критике в адрес Давида Райи после последнего плохого матча.

«Я думаю, если посмотреть на форму Райи, на то, чего он добился после перехода, это впечатляюще. Что я могу сказать? У меня от отличных вратаря, и я действительно счастлив. Кто-то остаётся в запасе, но это не означает, что к ним есть какие-то вопросы. Мы должны поддерживать и защищать футболистов», - сказал Артета на пресс-конференции.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в субботу, 9 декабря, - против «Астон Виллы» на выезде. Именно «канониры» сейчас лидируют в АПЛ.

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