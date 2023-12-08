Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Барселона» придумала, как подписать дорогого Гимараэса

08 Декабря 2023 • 13:48 Комментировать

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс входит в сферу интересов «Барселоны». Поговаривают, что в трудовом соглашении бразильца прописан пункт, согласно которому его можно выкупить за 100 миллионов фунтов. Разумеется, испытывающая финансовые трудности «Барселона» не готова платить так много денег.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на Mundo Deportivo, каталонцы будут пытаться подписать 26-летнего Гимараэса за счёт включения в сделку своих футболистов. О ком может идти речь, не уточняется.

В сезоне 2023/2024 Бруно Гимараэс провёл 21 матч, в которых забил один гол и отдал два голевых паса.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Бруно Гимараэс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
09.12.23 в 15:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
5.60 4.10 1.59
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 08 Декабря
15:35 · Англия. Премьер-лига
Артета — о праздновании гола: «Я не мог остановиться, это был очень эмоциональный момент»
15:30 · Англия. Премьер-лига
У Клоппа спросили, может ли «Ливерпуль» подписать защитника зимой
15:20 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нашёл игрока на замену Матипу
15:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг признан лучшим тренером АПЛ в ноябре официально
14:53 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» в пятницу обсудят обмен нападающими
14:46 · Англия. Премьер-лига
​Алиссон возвращается – Клопп высказался о кадровой ситуации в «Ливерпуле»
14:33 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр прокомментировал получение приза лучшему игроку месяца в АПЛ
14:13 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр – лучший игрок месяца в АПЛ
13:54 · Англия. Премьер-лига
​Артета высказался о конкуренции вратарей в «Арсенале»
13:48 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» придумала, как подписать дорогого Гимараэса
13:42 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Брентфорда»: «Буду очень рад, если Бекхэм привезёт нам Месси»
13:34 · Англия. Премьер-лига
Шерки может перейти в лондонский клуб
13:15 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта трансферная цель «Барселоны»
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать полузащитника
12:26 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Тренер в «Ливерпуле» обладает большой властью»
Все новости
Рекомендуем