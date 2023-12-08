​«Барселона» придумала, как подписать дорогого Гимараэса

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс входит в сферу интересов «Барселоны». Поговаривают, что в трудовом соглашении бразильца прописан пункт, согласно которому его можно выкупить за 100 миллионов фунтов. Разумеется, испытывающая финансовые трудности «Барселона» не готова платить так много денег.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на Mundo Deportivo, каталонцы будут пытаться подписать 26-летнего Гимараэса за счёт включения в сделку своих футболистов. О ком может идти речь, не уточняется.

В сезоне 2023/2024 Бруно Гимараэс провёл 21 матч, в которых забил один гол и отдал два голевых паса.