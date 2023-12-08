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​Тренер «Брентфорда»: «Буду очень рад, если Бекхэм привезёт нам Месси»

08 Декабря 2023 • 13:42 Комментировать

Поговаривают, что Дэвид Бекхэм может выкупить долю в «Брентфорде». Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Томас Франк.

«Если он приедет и привезёт с собой Месси, я буду очень рад. Тогда я позвоню владельцу и скажу: «Мэтью, сделай это!» Но я ничего не знаю об этих слухах», - сказал Франк журналистам.

Стоит сказать, что сын Дэвида Бекхэма, Ромео Бекхэм, выступает за молодёжную команду «Брентфорда».

Как известно, Дэвид Бекхэм является основным акционером «Интер Майами» из МЛС. Прошлым летом клубу удалось подписать контракт со звёздным Лионелем Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Брентфорд Интер Майами Томас Франк ещё теги
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