Шерки может перейти в лондонский клуб

20-летний французский полузащитник Райан Шерки, выступающий на родине за «Лион», имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует Teamtalk.

По данным источника, перспективный хавбек находится в сфере интересов лондонского «Вест Хэма». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро, а его трудовое соглашение с «ткачами» рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Шерки провел 14 поединков, в которых сделал одну голевую передачу. «Лион» провально выступает в этом сезоне, занимая последнее место после 14 туров Лиги 1.