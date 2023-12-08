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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шерки может перейти в лондонский клуб

08 Декабря 2023 • 13:34 Комментировать

20-летний французский полузащитник Райан Шерки, выступающий на родине за «Лион», имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует Teamtalk.

По данным источника, перспективный хавбек находится в сфере интересов лондонского «Вест Хэма». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро, а его трудовое соглашение с «ткачами» рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Шерки провел 14 поединков, в которых сделал одну голевую передачу. «Лион» провально выступает в этом сезоне, занимая последнее место после 14 туров Лиги 1.

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