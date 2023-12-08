​Раскрыта трансферная цель «Барселоны»

«Барселона» строит планы по усилению своего состава. По информации журналиста Фернандо Поло, целью каталонского гранда является полузащитник Амаду Онана из «Эвертона».

Основная позиция Онана – опорный полузащитник. При этом он способен действовать в центре обороны, а также в центре поля.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Барселона» хочет подписать нового игрока на замену Ориолю Ромеу.

Амаду Онана 22 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 50 миллионов евро. Стоит сказать, что Онана провёл девять матчей за национальную сборную Бельгии.