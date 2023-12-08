«Арсенал» готов продать полузащитника

23-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Эмил Смит-Роу может продолжить карьеру в бирмингемской «Астон Вилле», об этом рапортует Football Transfers.

Согласно сведениям источника, «львы» давно следят за хавбеком и готовы подписать его в ближайшее трансферное окно. В свою очередь «канониры» готовы расстаться со своим воспитанником.

Смит-Роу принял участие в 104 поединках за лондонский коллектив, в которых забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между Эмилем и «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2026 года.