Каррагер: «Тренер в «Ливерпуле» обладает большой властью»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер в мерсисайдском клубе обладает большой властью.

«Тренер в «Ливерпуле» подобен богу. Если команда добивается успеха, то речь всегда заходит о наставнике. Главный тренер там обладает большой властью. Когда я выступал за эту команду, то никогда не было такого, чтобы кто-то выступал против главного тренера. Никто из игроков не обсуждал его работу», - цитирует эксперта Liverpool Echo.

В настоящий момент пост главного тренера мерсисайдского коллектива занимает немецкий специалист Юрген Клопп. Он руководит командой с 2015 года.