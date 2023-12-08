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Игрок «Ливерпуля» Гравенберх высказался о Клоппе

08 Декабря 2023 • 11:46 Комментировать

Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх поделился своим мнением о главном тренере команды Юргене Клоппе.

«Когда я пообщался с Клоппом, он произвел на меня хорошее впечатление. Сложилось впечатление, что мы члены одной семьи. Мне очень не хватало такого отношения в предыдущем клубе. Мы с тренером отлично понимаем друг друга», - приводит слова нидерландского игрока Tribal Football.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Гравенберх провел десять матчей без результативных действий. Райан перешел в «Ливерпуль» минувшим летом, подписав долгосрочный контракт до середины 2028 года.

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Ливерпуль Юрген Клопп Райан Гравенберх ещё теги
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