Игрок «Ливерпуля» Гравенберх высказался о Клоппе

Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх поделился своим мнением о главном тренере команды Юргене Клоппе.

«Когда я пообщался с Клоппом, он произвел на меня хорошее впечатление. Сложилось впечатление, что мы члены одной семьи. Мне очень не хватало такого отношения в предыдущем клубе. Мы с тренером отлично понимаем друг друга», - приводит слова нидерландского игрока Tribal Football.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Гравенберх провел десять матчей без результативных действий. Райан перешел в «Ливерпуль» минувшим летом, подписав долгосрочный контракт до середины 2028 года.