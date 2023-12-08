«Барселона» может купить полузащитника за 85 миллионов евро

Бразильский полузащитник Бруно Гимараэс имеет вариант трудоустройства в испанском суперклубе, об этом сообщили журналисты Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, южноамериканским хавбеком активно интересуется каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» хотят усилить среднюю линию, подписание Гимараэса считается приоритетной целью клуба.

26-летний полузащитник оценивается в 85 миллионов евро. С января прошлого года Бруно выступает за английский «Ньюкасл».

В текущем сезоне Премьер-лиги хавбек провел 14 матчей, забил гол, сделал результативную передачу и получил пять желтых карточек.