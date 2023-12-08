​«ПСЖ» может продать топ-форварда – есть варианты в АПЛ

В 18 матчах за «ПСЖ» Усман Дембеле забил один гол и отдал шесть голевых передач на партнёров. В Париже задумываются о том, было ли подписание 26-летнего вингера хорошей идеей.

Если верить информации TodoFichajes, «ПСЖ» даже готов рассмотреть возможность продажи Дембеле. У футболиста есть возможность переехать в Англию – интерес к нему исходит от «Ньюкасла», «Арсенала» и «Челси».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Усмана Дембеле в 60 миллионов евро.

Стоит сказать, что на текущий момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.