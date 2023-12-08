«Ноттингем Форест» потерпел четыре подряд поражения в Премьер-лиге и находится неподалёку от зоны вылета. Учитывая плохие результаты, «лесники» могут пойти на смену главного тренера. Клуб уже подбирает кандидатов на случай отставки Стива Купера, и одним из них является Хулен Лопетеги, сообщает TodoFichajes.

В настоящий момент 57-летний Лопетеги не имеет клубной прописки. В августе испанец внезапно покинул «Вулверхэмптон». На днях сообщалось, что Хулен отказался от большой заработной платы в Саудовской Аравии.

Ближайший матч «Ноттингем Форест» проведёт 9 декабря – против «Вулверхэмптона».