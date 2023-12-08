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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лопетеги может возглавить команду АПЛ слухи

08 Декабря 2023 • 10:06 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ноттингем Форест
1 1.85 X 3.60 2 4.50
09.12 18:00

«Ноттингем Форест» потерпел четыре подряд поражения в Премьер-лиге и находится неподалёку от зоны вылета. Учитывая плохие результаты, «лесники» могут пойти на смену главного тренера. Клуб уже подбирает кандидатов на случай отставки Стива Купера, и одним из них является Хулен Лопетеги, сообщает TodoFichajes.

В настоящий момент 57-летний Лопетеги не имеет клубной прописки. В августе испанец внезапно покинул «Вулверхэмптон». На днях сообщалось, что Хулен отказался от большой заработной платы в Саудовской Аравии.

Ближайший матч «Ноттингем Форест» проведёт 9 декабря – против «Вулверхэмптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Хулен Лопетеги Стив Купер ещё теги

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ВУЛВЕРХЭМПТОН НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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