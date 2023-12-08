Экс-игрок сборной Англии высмеял Клоппа

Экс-футболист бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор отреагировал на недовольство главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа ранним началом матчей своей команды в АПЛ. По этому поводу пошутил телеведущий Маркус Бакленд, чем вызвал негативную реакцию немецкого специалиста.

«Клопп ведет себя как большой ребенок. Это нормально, когда кто-то может пошутить. Тренеры вообще достаточно обидчивые. Недавно Гвардиола набросился на Каррагера и Невилла. Теперь пришла очередь Клоппа. Они очень обидчивые», - цитирует Габриэля Liverpool Echo.

По итогам 15 туров чемпионата Англии «красные» занимают второе место в турнирной таблице.