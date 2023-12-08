Тен Хаг отказал игрокам «Манчестер Юнайтед» в дополнительном отдыхе

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не обращает внимания на просьбы футболистов команды о том, чтобы предоставить им больше отдыха из-за напряженного календаря. Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Нидерландский специалист гнет свою линию и игнорирует просьбы старожилов команды. Тен Хаг считает, что футболисты обязаны демонстрировать высокую трудоспособность во время тренировок и матчей.

После 15 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 27 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Ближайший поединок команда сыграет против «Борнмута».

Тен Хаг назвал двух футболистов «Манчестер Юнайтед», остановивших «Челси»