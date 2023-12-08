Роналду не попал в топ-3 лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в эпоху АПЛ

Британский таблоид Daily Mail опубликовал рейтинг лучших футболистов «Манчестер Юнайтед» в эпоху проведения АПЛ – с февраля 1992 года.

Первое место в этом списке занял валлийский полузащитник Райан Гиггз. Второе место было отдано хавбеку Полу Скоулзу, а топ-3 замкнул нападающий Уэйн Руни.

Стоит отметить, что звездный португальский бомбардир Криштиану Роналду занял в рейтинге четвертое место.

В десятку лучших также попали: Рой Кин, Эрик Кантона, Петер Шмейхель, Рио Фердинанд, Дэвид Бекхэм и Энди Коул.

Машина за 30 млн долларов: Месси - владелец самой дорогой «тачки» среди футболистов, Роналду - второй