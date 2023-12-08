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Роналду не попал в топ-3 лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в эпоху АПЛ

08 Декабря 2023 • 08:57 Комментировать (1)

Британский таблоид Daily Mail опубликовал рейтинг лучших футболистов «Манчестер Юнайтед» в эпоху проведения АПЛ – с февраля 1992 года.

Первое место в этом списке занял валлийский полузащитник Райан Гиггз. Второе место было отдано хавбеку Полу Скоулзу, а топ-3 замкнул нападающий Уэйн Руни.

Стоит отметить, что звездный португальский бомбардир Криштиану Роналду занял в рейтинге четвертое место.

В десятку лучших также попали: Рой Кин, Эрик Кантона, Петер Шмейхель, Рио Фердинанд, Дэвид Бекхэм и Энди Коул.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Райан Гиггз ещё теги
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Комментарии (1)
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LMI
08 Декабря 2023 в 09:08
Очередная пустая фигня. Ну вот хоть что говорите, а Кин был самым лучшим, и тот же Кантона
На Евро-Футболе:
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