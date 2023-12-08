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​Дзола: «Азар много раз спасал Сарри»

08 Декабря 2023 • 08:04 Комментировать

Бывший итальянский футболист Джанфранко Дзола входил в состав тренерского штаба «Челси», когда клубом руководил Маурицио Сарри, и он вспоминает, как много раз карьеру наставника спасал не кто иной, как Эден Азар:

- Азар мог жаловаться на тренировки и на состояние поля, но он был прекрасным игроком. В нужные моменты он всегда говорил свое веское слово. Например, мы как-то проигрывали в Кардиффе, Азар сидел на скамейке запасных. Болельщики начали свистеть и требовать увольнения Сарри, а он выпустил на поле Азара, и тот перевернул всю игру. Он много раз спасал клуб своим талантом, - цитирует слова Дзолы итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Челси Джанфранко Дзола Эден Азар Маурицио Сарри ещё теги
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