​Президент «Ноттингем Форест» не досмотрел 0:5 с «Фулхэмом» - уходя, он выкинул свой пропуск

Для греческого владельца «Ноттингем Форест» Евангелоса Маринакиса поражение «лесников» от «дачников» из «Фулхэма» стало тяжелым ударом - «Ноттингем» не блещет в последнее время, но и другие клубы Маринакиса, который владеет еще и «Олимпиакосом», не радуют его.

Неделю назад греки тоже проиграли со счетом 0:5 - немецкому «Фрайбургу» в Лиге Европы. Так что состояние магната можно понять.

И сил досмотреть матч против «Фулхэма» ему не хватило, а покидая стадион, он в сердцах сорвал свой VIP-«бейджик» и выбросил его в мусорную урну. Там его и нашел любознательный поклонник «Фулхма», поведавший затем о произошедшем в социальных сетях.