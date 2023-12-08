​Эвра недоволен жалобами Рэшфорда: «Это недопустимо, работай больше»

Бывший футболист французской сборной Патрис Эвра раскритиковал Маркуса Рэшфорда, он считает, что нападающий недостаточно усердно трудится и, к тому же, слишком много ноет.

- В матче против «Ньюкасла», как мне показалось, некоторые игроки не хотели на поле. Рэшфорд... Я помню, как Гиггзу было 39 лет, а он все рвался на поле и на тренировках пахал так же, как и молодые. То, что я увидел в матче против с «Ньюкаслом», недопустимо, работать надо больше, - цитирует слова Эвра итальянское новостное агентство ITASportPress.

Патрис Эвра выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год.