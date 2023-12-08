Рико Льюис: «Нечасто нас переигрывают так, как это сделала «Астон Вилла»

Правый защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис признал, что в последнем матче его команда уступила по всем статьям.

«Горожане» нанесли всего два удара по воротам в матче Премьер-лиги против «Астон Виллы», который состоялся в среду. Бирмингемцы ответили 22 попытками, одна из которых завершилась голом и принесла команде Унаи Эмери три очка.

«В том матче мы были недостаточно хороши во всех аспектах. «Астон Вилла» переиграла нас, нужно отдать должное сопернику. Иногда такое случается, но проигрывать таким образом нам приходится нечасто. Мы должны исправиться как можно скорее», – цитирует City Xtra 19-летнего Льюиса.