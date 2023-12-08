Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш заинтересовал ещё один топ-клуб.

Скауты «канониров» неоднократно появлялись на матчах лиссабонцев для ознакомления с игрой шведа, докладывает Sport Witness. В скаутском отделе «Арсенала» впечатлены умениями 25-летнего форварда, однако трансфер на данный момент выглядит маловероятным: «Спортинг» отпустит своего лучшего бомбардира в январе лишь в том случае, если покупатели решатся активировать опцию отступных – 100 млн евро.

Виктор Дьёкереш стал автором 15 голов в 17 матчах текущего сезона, а также семь раз ассистировал товарищам по команде. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 32 млн евро.