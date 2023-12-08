Хау прокомментировал крупное поражение «Ньюкасла» от «Эвертона»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о неудаче своей команды в поединке с «Эвертоном» (0:3).

«Ириски» неожиданно разобрались с «сороками», забив на 79-й, 86-й и 96-й минутах встречи.

«Всё могло сложиться в нашу пользу во втором тайме. Первая половина получилась равной, а после перерыва мы оказывали давление на соперников, но первый гол остался за «Эвертоном», и это изменило ход матча. Мы разочарованы, так как упустили свой шанс.

В прошлом сезоне мы достойно выглядели в гостевых матчах, а теперь у нас ничего не получается на выезде, если не считать матч против «Шеффилд Юнайтед». Есть что анализировать», – цитирует BBC Хау.