Инсайдер: «Не стоит ждать от «Арсенала» активности в зимнее трансферное окно»

Известный инсайдер Дэвид Орнштейн заявил, что в лондонском «Арсенале» не планируют громких сделок на январь.

«Канонирам» приписывается интерес к ряду дорогостоящих игроков, включая полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. Однако, по версии инсайдера The Athletic, вероятность подобных сценариев невелика: «Я ожидаю, что при нынешнем положении дел «Арсенал» довольно спокойно проведёт зимнее трансферное окно. Не нужно припоминать мне эти слова, так как всё может измениться, но прямо сейчас ожидания таковы», – заявил Орнштейн.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ после 15 туров, на два очка опережая «Ливерпуль».