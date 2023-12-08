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«Эвертон» в концовке разгромил «Ньюкасл» и ушёл из зоны вылета

08 Декабря 2023 • 00:34 Комментировать
Эвертон
3:0
Ньюкасл

В заключительном матче 15-го тура Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Ньюкасл». Александр Исак стал автором первого опасного момент, после его удара головой мяч разминулся со штангой в сантиметрах. Ответ Доминика Калверта-Льюинна, удар без помех с линии вратарской - выше. Еще одна попытка форварда, рикошет и голкипер чудом среагировал. В конце игры гости доминировали, хотя и не создавали реальной угрозы воротам. Киран Триппьер грубо ошибся, и Дуайт Макнил рванул к воротам, после чего стрельнул в дальний верхний угол. Мигель Альмирон головой перебросил голкипера и сами ворота. Триппьер снова начудил, и соперник провел голевую атаку, которую завершил Абдулай Дукуре - 2:0. Исак не реализовал выход один на один. На седьмой добавленной минуте Бету Гомеш после прорыва к воротам справа сделал счет разгромным - 3:0.

«Эвертон» поднялся на четвертое место с конца, «сороки» - седьмые.

Протокол игры  
Эвертон2:0Ньюкасл
(1:0) Макнил Дуайт79'  

(2:0) Дукуре Абдулай 86'

(3:0) Гомеш Бету 90'

  
Пикфорд ДжорданКоулмэн Шеймус 67' (Паттерсон Нэйтан ( 67') Тарковски ДжеймсБрэнтуэйт ДжерредМиколенко ВиталийДукуре АбдулайГуэйе Идрисса  35'Янг ЭшлиХаррисон ДжекМакнил ДуайтКалверт-Льюин Доминик  84' 85' (Гомеш Бету ( 85'  87')
Запасные: Данджума АрноЧермити ЮссефКин МайклГодфри БенВиржиния ЖоауДоббин ЛьюисХант Маккензи
Дубравка МартинТриппьер КиранЛасcеллс Джамал 90' (Ритчи Мэтт ( 90') Шёр ФабианЛивраменто ВалентиноМайли Льюис 90' (Крафт Эмиль ( 90') Гимараэс БруноЖоэлинтонАльмирон МигельИсак АлександрГордон Энтони
Запасные: Мерфи АлексКариус ЛорисДиалло АмадуХолл ЛьюисДамметт ПолГиллеспи МаркПаркинсон Бен
07 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон

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