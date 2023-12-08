«Эвертон» в концовке разгромил «Ньюкасл» и ушёл из зоны вылета

В заключительном матче 15-го тура Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Ньюкасл». Александр Исак стал автором первого опасного момент, после его удара головой мяч разминулся со штангой в сантиметрах. Ответ Доминика Калверта-Льюинна, удар без помех с линии вратарской - выше. Еще одна попытка форварда, рикошет и голкипер чудом среагировал. В конце игры гости доминировали, хотя и не создавали реальной угрозы воротам. Киран Триппьер грубо ошибся, и Дуайт Макнил рванул к воротам, после чего стрельнул в дальний верхний угол. Мигель Альмирон головой перебросил голкипера и сами ворота. Триппьер снова начудил, и соперник провел голевую атаку, которую завершил Абдулай Дукуре - 2:0. Исак не реализовал выход один на один. На седьмой добавленной минуте Бету Гомеш после прорыва к воротам справа сделал счет разгромным - 3:0.

«Эвертон» поднялся на четвертое место с конца, «сороки» - седьмые.