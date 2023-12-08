«Астон Вилла» может отпустить Дугласа Луиса в «Арсенал», если игрок запросит трансфер

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис остаётся трансферной целью лондонского «Арсенала».

Как сообщалось ранее, бирмингемский клуб не собирается отпускать своего лидера в январе, поэтому намеренно завышает его ценник. По сведениям Transfer News Live, переход Луиса в «Арсенал» всё-таки возможен – сделка может состояться, если сам игрок запросит трансфер. В таком случае «Астон Вилла» потребует от «канониров» 80 млн фунтов стерлингов (около 93 млн евро) за 25-летнего бразильца.

Дуглас Луис отыграл 23 матча за «Астон Виллу» в текущем сезоне, отметившись шестью голами и четырьмя ассистами. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 55 млн евро.