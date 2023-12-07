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Тен Хаг: «Моя работа – самая трудная, но мне нравятся вызовы»

07 Декабря 2023 • 23:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
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09.12 18:00

Эрик тен Хаг уверен, что решение возглавить «Манчестер Юнайтед» не было ошибкой.

Нидерландский тренер занял пост у руля «красных дьяволов» перед началом прошлого сезона. Дебютная кампания сложилась для наставника удачно, чего нельзя сказать о нынешней.

«Все говорили мне, что я не смогу преуспеть в этой должности, что это просто невозможно, но я хотел принять вызов. Я знал, что будет нелегко, однако «Манчестер Юнайтед» – отличный клуб с отличными болельщиками. «Манчестер Юнайтед» либо любят, либо ненавидят – мне по душе такие клубы, про «Аякс» можно было сказать то же самое. Это самая трудная работа, но мне нравятся вызовы», – сказал в интервью TimesSport тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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