Тен Хаг: «Моя работа – самая трудная, но мне нравятся вызовы»

Эрик тен Хаг уверен, что решение возглавить «Манчестер Юнайтед» не было ошибкой.

Нидерландский тренер занял пост у руля «красных дьяволов» перед началом прошлого сезона. Дебютная кампания сложилась для наставника удачно, чего нельзя сказать о нынешней.

«Все говорили мне, что я не смогу преуспеть в этой должности, что это просто невозможно, но я хотел принять вызов. Я знал, что будет нелегко, однако «Манчестер Юнайтед» – отличный клуб с отличными болельщиками. «Манчестер Юнайтед» либо любят, либо ненавидят – мне по душе такие клубы, про «Аякс» можно было сказать то же самое. Это самая трудная работа, но мне нравятся вызовы», – сказал в интервью TimesSport тен Хаг.