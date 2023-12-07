Тен Хаг – об отстранении Санчо: «Я ни о чём не жалею»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что не пожалел о своём решении отстранить Джедона Санчо.

Вингер был исключён из состава «красных дьяволов» в сентябре за открытую критику в адрес нидерландского рулевого и нежелание приносить извинения. По многочисленным слухам, клуб намерен избавиться от 23-летнего игрока в январе, поскольку у того нет будущего в команде, пока её возглавляет тен Хаг.

«Жалею ли я? Нет, я бы не поступил по-другому», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова наставника «Манчестер Юнайтед», ссылаясь на United We Stand.

Интерес к Джедону Санчо приписывается дортмундской «Боруссии» и туринскому «Ювентусу».