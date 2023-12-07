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В «Челси» даже не задумываются об увольнении Почеттино

07 Декабря 2023 • 22:39 Комментировать
Эвертон
...
Челси
1 3.20 X 3.60 2 2.25
10.12 17:00

Главному тренеру «Челси» Маурисио Почеттино не грозит увольнение.

В среду «синие» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2), после чего аргентинский специалист столкнулся с новой волной критики в свой адрес. По информации инсайдера Фабрицио Романо, среди владельцев и директоров «Челси» не ведутся обсуждения будущего Почеттино на посту рулевого команды. В лондонском клубе продолжают полностью доверять наставнику. Основной причиной трудностей считаются травмы, и руководство хочет оценить выступление коллектива после возвращения в строй важных игроков.

После 15 туров Премьер-лиги на счету «Челси», занимающего десятую строчку в турнирной таблице, всего 19 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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