В «Челси» даже не задумываются об увольнении Почеттино

Главному тренеру «Челси» Маурисио Почеттино не грозит увольнение.

В среду «синие» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2), после чего аргентинский специалист столкнулся с новой волной критики в свой адрес. По информации инсайдера Фабрицио Романо, среди владельцев и директоров «Челси» не ведутся обсуждения будущего Почеттино на посту рулевого команды. В лондонском клубе продолжают полностью доверять наставнику. Основной причиной трудностей считаются травмы, и руководство хочет оценить выступление коллектива после возвращения в строй важных игроков.

После 15 туров Премьер-лиги на счету «Челси», занимающего десятую строчку в турнирной таблице, всего 19 набранных очков.