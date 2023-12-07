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Ориги: «Предматчевые речи Клоппа – это безумие»

07 Декабря 2023 • 22:20 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
1 6.00 X 4.60 2 1.55
09.12 15:30

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги вспомнил мотивационные выступления Юргена Клоппа.

Бельгиец покинул ряды мерсисайдцев в июле 2022 года, перебравшись в «Милан». В нынешнем сезоне 28-летний форвард выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды.

«Честно говоря, я никогда не видел никого лучше Клоппа, если говорить о предматчевых речах. То, как он настраивает команду, – это безумие, мурашки по коже. Он говорит это от чистого сердца. Не помню, что именно он сказал перед матчем с «Барселоной» [4:0], но он был очень энергичен. Он уверял нас, что мы сможем это сделать», – приводит Goal слова Ориги, забившего 41 гол в 175 поединках за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Ноттингем Форест Дивок Ориги ещё теги

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