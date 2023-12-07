Романо: «Арсеналу» также интересен Пальинья»

Инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном трансфере полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи.

Шансы на уход португальца в январское трансферное окно оцениваются как довольно высокие, докладывает Романо. «Бавария» по-прежнему рассматривает хавбека в качестве одной из опций на рынке, но точно не станет платить за него 70-75 млн евро. 28-летний опорник также нравится лондонскому «Арсеналу», однако руководство «канониров», вероятно, предпочтёт усилить команду более молодым игроком.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жоау Пальиньи в 55 млн евро. Минувшим летом футболист был близок к переходу в «Баварию», но сделка сорвалась в последний момент.