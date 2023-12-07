Араухо отказался от двойного оклада, который ему предлагал топ-клуб АПЛ

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо отказался от перехода в английский гранд.

Как утверждает Sport.es, в прошлом году 24-летний Араухо получил щедрое предложение от «Манчестер Юнайтед», который предлагал вдвое умножить его действующий оклад. По сведениям источника, уругваец отказался от переезда, потому что не хотел покидать «Барселону».

Араухо выступает за основную команду «сине-гранатовых» с 2020 года. В нынешнем сезоне на счету защитника один забитый мяч в 13 матчах во всех турнирах.

Контракт футболиста с «Барселоной» действует до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Араухо в 70 миллионов евро.