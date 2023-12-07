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Аканджи: «Мне нравится играть в полузащите»

07 Декабря 2023 • 21:08 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Сити
1 17.00 X 8.50 2 1.16
10.12 17:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи рассказал, что думает об игре в средней линии.

Швейцарский футболист занимает позицию хавбека в последних матчах «горожан». В среду этот ход не помог команде Хосепа Гвардиолы избежать поражения от «Астон Виллы» (0:1) и падения на четвёртую строчку в турнирной таблице.

«Мне нравится играть в полузащите. Я начинаю лучше ориентироваться, лучше понимаю, когда нужно отдать пас назад. Как вы видите, я стараюсь делать передачи вперёд, когда это возможно. Самое главное – помогать команде. Нужно продолжать учиться, но мне определённо нравится так играть», – приводит журналист Джо Брэй слова Аканджи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Мануэль Аканджи

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