Аканджи: «Мне нравится играть в полузащите»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи рассказал, что думает об игре в средней линии.

Швейцарский футболист занимает позицию хавбека в последних матчах «горожан». В среду этот ход не помог команде Хосепа Гвардиолы избежать поражения от «Астон Виллы» (0:1) и падения на четвёртую строчку в турнирной таблице.

«Мне нравится играть в полузащите. Я начинаю лучше ориентироваться, лучше понимаю, когда нужно отдать пас назад. Как вы видите, я стараюсь делать передачи вперёд, когда это возможно. Самое главное – помогать команде. Нужно продолжать учиться, но мне определённо нравится так играть», – приводит журналист Джо Брэй слова Аканджи.