Эмери оценил шансы «Астон Виллы» на чемпионство в АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери ответил на вопрос о шансах команды в борьбе за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Прошло всего 15 матчей. Если мы продолжим наш прогресс и будем регулярно побеждать, то, возможно, сможем войти в число претендентов на трофей, но пока мы не боремся за титул», — цитирует Эмери Birmingham Mail.

В настоящий момент подопечные Эмери находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, сумев пополнить свою копилку на 32 очка за 15 игр.

9 декабря «Астон Вилла» будет принимать «Арсенал» в рамках 16-го тура АПЛ. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:30 по московскому времени.