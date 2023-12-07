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Эмери оценил шансы «Астон Виллы» на чемпионство в АПЛ

07 Декабря 2023 • 20:32 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
1 3.45 X 3.70 2 2.10
09.12 20:30

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери ответил на вопрос о шансах команды в борьбе за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Прошло всего 15 матчей. Если мы продолжим наш прогресс и будем регулярно побеждать, то, возможно, сможем войти в число претендентов на трофей, но пока мы не боремся за титул», — цитирует Эмери Birmingham Mail.

В настоящий момент подопечные Эмери находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, сумев пополнить свою копилку на 32 очка за 15 игр.

9 декабря «Астон Вилла» будет принимать «Арсенал» в рамках 16-го тура АПЛ. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла

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